Copyright -Via Twitter @GoalBR

Aubameyang était toujours parmi les cibles du Real Madrid. Le nom de l’attaquant Gabonais est lié au grand club espagnol depuis quelques mois.

Cependant, un magazine espagnol vient d’annoncer que le transfert du Gabonais vers le Real sera toujours bloqué par la présence de Cristiano Ronaldo au sein du club madrilène.

Selon cet magazine appelé « OK Diario »: « Le Real Madrid ne pense pas à signer Pierre Emerick Aubameyang actuellement. La première raison est la présence de Ronaldo qui joue depuis un certain temps comme un avant centre. Le club pense que l’arrivée d’ Aubameyang aura une mauvaise influence sur la star portugaise et c’est ce qui va empêcher son transfert ».

L’attaquant du Borrussia Dortmund devrait attendre avant la concrétisation de son plus grand rêve …