Rigobert Song : « Je suis un miraculé »

Rigo va de mieux en mieux ! Victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) le 2 octobre dernier à son domicile à Yaoundé, et opéré dans les jours qui ont suivi à Paris, l’ex capitaine emblématique des Lions Indomptables Rigobert Song a recouvré toutes ses facultés intellectuelles et physiques et se remet peu à peu de son accident.

Dans un entretien accordé cette semaine à nos confrères de L’Equipe, le recordman de sélections avec les Lions (137 sélections pour 4 buts) a tenu à rassurer ses fans, bien conscient d’avoir échappé au pire :

« Quand je suis sorti du coma, je faisais à peine 60 kg ! Comment un homme très bien armé physiquement comme moi en était arrivé là ? Je suis vraiment revenu de très loin« , raconte le camerounais avant d’ajouter «aujourd’hui, j’essaye de comprendre les choses différemment. On ne voit plus la vie comme avant. La vie est belle. Je me souviens de notre frère Marc-Vivien Foé. On était le matin ensemble, dans le vestiaire ensemble, sur le terrain ensemble, on se parlait, et il est parti… Les choses peuvent très vite changer. Je le sais encore plus aujourd’hui, car je suis un miraculé ! »

