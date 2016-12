Rétro CAN (2-5 ): 2000, le Cameroun écœure le Nigeria

La 22e édition de la Coupe d’Afrique des Nations a été organisée sur les terres du Nigéria et du Ghana et a vu les Lions Indomptables rentrer avec le sacre, leur troisième après les deux trophées remportés en 1984 et 1988.

Seize nations ont participé au tournoi final. Outre l’Egypte, tenant du titre, le Ghana et le Nigeria, coorganisateurs, quatorze autres équipes se sont qualifiées à cette CAN 2000.

Il s’agit de la Côte d’Ivoire, de la RD Congo, du Cameroun, de l’Algérie, de la Zambie, du Maroc, de la Tunisie, du Sénégal, du Congo, du Burkina Faso, du Togo, de l’Afrique du Sud et du Gabon.

A l’issu de la phase des poules, et lors des quarts de finale, le Cameroun, l’Afrique du Sud, le Nigeria se sont qualifiés aux demies, tout comme la Tunisie qui avait éliminé l’Egypte, tenant du titre, sur un but de Khaled Badra.

L’aventure des Tunisiens, battus par le Cameroun de Samuel Eto’o et Patrick M’boma (3-0), s’est arrêtée là tandis que le Nigeria s’est qualifié en finale après son succès face à l’Afrique du Sud (2-0), doublé de Tijjani Babangida.

Les Bafana-Bafana, champions d’Afrique ont par la suite décroché la troisième place en s’imposant face à la Tunisie au terme d’une séance de tirs au but (4-3) alors que la rencontre s’est soldée sur un score de parité (2-2) dans son temps réglementaire.

Cette CAN 2000 s’est fait marquée comme étant la CAN des penalties vu que la finale s’est aussi jouée aux tirs au but. Une rencontre ayant opposé le Cameroun et le Nigeria s’est soldée sur un score de deux buts partout, les deux équipes ont été contraintes de disputer une séance de tirs buts, remportées par les Lions Indomptables (4-3). C’est la troisième fois que le Nigeria perd une finale face au Cameroun après celles de 1984 et 1988.

Finale de la CAN 2000 : Nigeria – Cameroun (2-2 / 3-4 aux TAB)