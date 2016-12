Retro 2016 - Pogba, un année à plusieurs vitesses

Entre son transfert historique, son quatrième Scudetto et son Euro raté, Paul Pogba a connu une année 2016 à plusieurs vitesses. Retour sur les 12 derniers mois du transfert le plus cher de l'histoire du football mondial.

15e du Ballon d’Or France Football l’an passé, Paul Pobga a gagné une place cette saison. Cette progression le milieu de terrain français la doit avant tout à une fin de carrière bianconera ponctuée d’un 4e Scudetto consécutif. A 23 ans, Paul Pogba a de nouveau joué un rôle prépondérant dans la quête de ce nouveau trophée. Meilleur passeur de Serie A avec 12 offrandes, 8 buts à son actif, la « Pioche » s’envole à l’Euro gonflé à bloc.

« Paul laissera personne insensible, il a placé la barre bien évidemment très haut dès le départ. On attend de lui qu’il soit toujours décisif, spectaculaire » livrait Didier Deschamps juste avant l’Euro.

C’est d’ailleurs en leader tout désigné qu’il entame la compétition. Un rôle qu’il peine réèlement à endosser contrairement à l’autre star tricolore Antoine Griezmann. Son éviction du onze de départ lors du deuxième match de poule en est l’illustration. Paul Pogba a du mal à passer ce palier en Bleu. Un seul but durant le tournoi, aucune passe décisive, s’il a réussi sa demi-finale contre l’Allemagne, le natif de Lagny-sur-Marne n’a pas eu le rendement escompté. Pire, son image en a également pris un coup, entachée de quelques gestes d’humeur.

Mais cet Euro décevant est loin de calmer les ardeurs de Manchester United qui s’offre les services du Bianconero pour la somme de 105 millions d’euros plus 5 de bonus. Faisant de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football. Retour à la maison pour « Pogboum » qui deviendra rapidement « Pogbad » dû à ses prestations ratées. Il a fallu attendre le mois de décembre pour voir le Français prendre ses aises au sein d’une équipe qui trouve peu à peu son rythme.