Un seul match et 76 minutes de jeu, tel est le maigre bilan d’Aymen Ben Mohamed, venu en Tunisie l’été dernier et considéré comme » The next Big Thing » des Sang&Or.

Le joueur de 22 ans, vedette du Bohemian FC et arrivé de l’Irlande, avait d’ores et déjà conquis les supporters qui partageaient en masse des vidéos Youtube où on voyait l’attaquant faire la pluie et le beau temps au pays des Celtes.

Lors des matchs amicaux et durant la préparation d’avant-saison, il semblait confirmer, mais paraissait esseulé, introverti, loin du groupe, lui qui ne parle pas un mot de français, ni d’arabe.

Aujourd’hui, sa situation inquiète et on parle d’un réel problème d’adaptation. Est-ce une négligence de la direction, du coach, où des coéquipiers qui n’auraient pas chercher à l’intégrer.

Une source proche du joueur a affirmé au journal local » Essahafa » que Ben Mohamed vit un vrai mal être et n’arrive pas à s’acclimater avec sa nouvelle vie Tunisoise.

L’envie y est, la persévérance aussi, mais « son Irlande » lui manque, son » way of life « , ses amis, tout…

Aujourd’hui, il y a du changement avec la venue annoncée de Faouzi Benzarti ou Patrice Carteron chez l’Espérance de Tunis en remplacement d’Ammar Souayah, mais est-ce assez pour rester et continuer le combat?

Quel avenir pour ce jeune homme qui pourrait partir dans quelques jours, et qui pense même à jouer pour l’Irlande natale en dépit des Aigles de Carthage.

Rappelons qu’il y a deux ans, un certain Moussa Marega, qui n’a disputé aucun match officiel avec l’Espérance, a fait des ravages au Portugal, portant même le maillot du prestigieux FC Porto…

Une chose est sûre, le joueur a le niveau pour percer en Tunisie et ailleurs..la balle est dans le camp des décideurs, qui peuvent tout changer, ou le laisser filer et le regretter.

Affaire à suivre, et de près…