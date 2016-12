Quand le Bayern chambre Leipzig

Suite à la victoire du Bayern Munich face au RB Leipzig mercredi (3-0), le club bavarois s'est permis de chambrer son adversaire sur les réseaux sociaux.

C’est avec un certain soulagement que le Bayern Munich a dû accueillir le succès face à Leipzig, surprise du début de saison en Bundesliga qui a longtemps occupée la première place du classement. Suite à cette victoire, le compte Twitter US du club bavarois a posté une photo avec trophée de la Bundesliga au second plan, et une bière Paulaner au premier plan, accompagnée du slogan « Paulaner donne la victoire ». Paulaner étant un sponsor du Bayern, il s’agit d’un clin d’œil à Red Bull, dont le nom de la marque est apposé à Leipzig. Le slogan de la marque de boissons énergétiques étant « Red Bull donne des ailes ». On attend la réponse de Leipzig…