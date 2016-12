Copyright -Via Twitter @CahNdesoNet

Ronaldo n’a pas mérité de gagner le Ballon d’Or selon l’ex-star du FC Barcelone, David Villa.

Dans une interview publiée par le magazine espagnol « Mundo Deportivo », Villa a expliqué: « Messi méritait de gagner le Ballon d’Or cette année et l’année prochaine et pendant toutes les années suivantes. Il y a une différence entre un joueur qui a une influence sur toute son équipe et un joueur qui brille individuellement ».

Une déclaration qui risque de ne pas plaire du tout à Ronaldo.