PSG : Giovani Lo Celso est ambitieux

Giovani Lo Celso ne compte pas s'asseoir sagement sur le banc lorsqu'il intégrera l'effectif du PSG début janvier.

Recruté pour 10 millions d’euros l’été dernier, mais resté en prêt du côté de Rosario Central, l’Argentin va enfin débarquer au PSG. Et l’Argentin n’est pas effrayé par la concurrence. Alors que Draxler vient de s’engager pour quatre ans et demi, que Pastore, Jesé et Ben Arfa sont toujours présents dans l’effectif, le milieu sud-américain a exprimé toute sa confiance au journal Le Parisien : « Je n’ai pas peur car je vais vivre un nouveau défi, a-t-il affirmé. Je veux jouer chaque minute et remporter un titre avec le PSG cette saison. »

Lo Celso : « Prêt à jouer dans un 4-3-3 »

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2021, Giovani Lo Celso va intégrer l’effectif à partir du 1er janvier 2017 et espère apporter sa « pierre à l’édifice ». Tactiquement, le milieu de terrain est prêt à se fondre dans le moule parisien, peu importe le système. « Je me sens à l’aise comme meneur de jeu ou derrière les attaquants, a affirmé Lo Ceslo. Mais je me sens prêt à évoluer dans un système en 4-3-3. J’ai déjà occupé plusieurs positions à Rosario Central. » Avec l’arrivée de Draxler, le retour de blessure de Pastore et la concurrence déjà très forte dans ce secteur de jeu, le joueur de 20 ans risque de devoir prendre son mal en patience.