Prolongation de contrat pour Thiago Silva

Le PSG a officialisé jeudi la prolongation de contrat de Thiago Silva, désormais lié au club parisien jusqu'en 2020.

Un secret de Polichinelle enfin révélé. Après être tombé d’accord avec le PSG depuis de longues semaines sur les conditions d’une prolongation de contrat, Thiago Silva a officiellement rempilé avec le club parisien. Ce dernier a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié sur son site officiel. Le défenseur international brésilien (32 ans, 60 sélections), qui a rempilé pour deux saisons supplémentaires, est désormais lié à la formation parisienne jusqu’en 2020. « C’est un immense plaisir de prolonger mon contrat au Paris Saint-Germain, a soufflé Thiago Silva sur le site officiel du club. J’ai trouvé ici un club merveilleux, où j’ai pu m’épanouir. Je suis très fier d’être le capitaine de cette équipe qui a tout gagné en France depuis deux saisons et qui a également gagné le respect de toute l’Europe grâce à ses performances en Ligue des Champions. Il nous reste encore de très grands rêves à réaliser. Je suis convaincu que nous y parviendrons et que nous continuerons de donner de la joie à nos supporters. »

11 buts pour Thiago Silva

Nasser Al-Khelaïfi s’est montré dithyrambique au sujet de l’ancien du FC Porto ou du Dynamo Moscou. « Il est un capitaine extraordinaire par sa science du jeu et son autorité sur le terrain, a lâché le président du PSG. Nos fans ont toujours apprécié sa combativité exemplaire. Sa présence va continuer d’aider le club à progresser. Depuis son arrivée, Thiago marque avec force l’histoire du Paris Saint-Germain. Entre le PSG et son capitaine, de grandes pages restent encore à écrire. » Auteur mercredi contre Lorient (5-0) de son onzième but en 182 matchs toutes compétitions confondues, le natif de Rio de Janeiro est au club depuis l’été 2012, lorsqu’il était arrivé en provenance du Milan AC. Son contrat devrait désormais l’amener jusqu’à ses 36 ans, renforçant ainsi les chances que le PSG soit le dernier club de sa carrière.

