A 33 ans, Ben Foster a prolongé le contrat qui le lie avec West Bromwich Albion jusqu’en 2019.

Son contrat se terminait à la fin de la saison, mais Ben Foster n’a pas envie de quitter West Bromwich Albion. Le gardien anglais de 33 ans a prolongé ce samedi le contrat qui le lie à WBA de deux ans et demi, soit jusqu’en 2019. Arrivé au club en 2011, le gardien remplaçant des Three Lions a disputé plus de 160 matchs avec les Baggies.