Premier League : vivez le choc entre Liverpool et Stoke City en direct

Alors que d’autres se prélassent en vacances, les Anglais ne s’arrêtent jamais, pour le plus grand plaisir des amoureux du ballon rond. En effet, Anfield, l’antre mythique des Reds, sera aujourd’hui (17h15 GMT) le théâtre d’une scintillante affiche au Royaume de sa Majesté entre Liverpool (3e avec 37 points) et Stoke City (12e avec 21 points) et ce, à l’occasion d’une 18ème levée du championnat anglais marquée hier par un passionnant Boking Day.

Après avoir piétiné au mois d’août, la formation du coach allemand Jürgen Klopp poursuit son survol en allant chercher son onzième succès en 17 rencontres cette saison sur le terrain de l’ennemi juré Everton lors de sa dernière apparition (0-1). L’attaquant vedette des Lions de la Téranga Sadio Mané, actuel meilleur buteur du club de la Mersey, a inscrit l’unique but du match portant son compteur à huit unités.

Grâce notamment à son prolifique avant-centre sénégalais et une alchimie collective au service d’un jeu séduisant, les Reds s’apprêtent à boucler une demi-saison, et même une année 2016, des plus séduisantes en reprenant notamment leur place de dauphin de Chelsea.

Stoke City, pour sa part, n’est pas au mieux de sa forme. Les coéquipiers de l’attaquant des Eléphants de la Côte d’Ivoire Wilfried Bony n’ont remporté que deux de leurs sept dernières apparitions en Premier League. Les hommes de Mark Hughes débarquent donc du côté de la Mersey dans le besoin de redresser rapidement la barre.

Alors qui va l’emporter ? >> Suivez la rencontre en Live sur notre Portail à partir de 17h15 GMT !

Voici les compositions probables :

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Clyne, Lovren, Clavan, Milner; Wijnaldum, Henderson, Lallana; Sadio Mané, Origi, Firmino.

Stoke City (3-4-2-1): Grant; Johnson, Shawcross, Martins Indi; Mame Biram Diouf, Imbula, Whelan, Pieters; Shaqiri, Allen; Walters.

Les résultats du Boxing Day 2016 :

Swansea City – West Ham 1 – 4 (but d’André Ayew)

Watford – Crystal Palace 1 – 1

Manchester United – Sunderland 3 – 1

Hull City – Manchester City 0 – 3 (buts de Yaya Touré et Kelechi Iheanacho)

Leicester City – Everton 0 – 2

Arsenal – West Bromwich 1 – 0

Chelsea – AFC Bournemouth 3 – 0

Burnley – Middlesbrough 1 – 0

Mardi 27 décembre

17h15 (GMT) : Liverpool – Stoke City

Mercredi 28 décembre

19h45 : Southampton-Tottenham