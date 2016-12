Premier League – Sunderland : David Moyes s'en prend à Manchester United

La cicatrice est visiblement encore douloureuse pour David Moyes lorsqu'il évoque son passage à Manchester United.

Deux ans et demi après son limogeage de MU, où il avait succédé à Alex Ferguson, l’entraîneur de Sunderland s’est permis quelques piques à l’égard de son ancien club, à la veille de leurs retrouvailles dans le cadre de Boxing Day (16h00). « Manchester était un club avec des grandes traditions, ils avaient tendance à choisir des managers britanniques. Cette tradition n’existe plus », a regretté celui qui est aussi passé sur le banc d’Everton, en référence aux nominations successives de Louis van Gaal et José Mourinho.

Moyes : « J’ai été injustement traité »

S’estimant « injustement traité » lors de son passage à Manchester United, David Moyes a tenu à éclaircir certains points pour assurer sa défense. Il balaye notamment les accusations selon lesquelles il n’aurait pas tout mis en œuvre pour améliorer la qualité de son effectif. « Ma première cible était Gareth Bale. J’ai toujours pensé que Gareth Bale était un joueur de Manchester. Je me suis battu jusqu’à la dernière minute et nous avons même fait une offre supérieure à celle du Real Madrid », regrette-t-il amèrement. Les retrouvailles avec Old Trafford s’annoncent glaciales et tendues. Surtout que Sunderland, dix-huitième de Premier League, a besoin de points.