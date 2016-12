Premier League : Southampton a sombré face à Tottenham

Intense et spectaculaire, l’affiche de cette 18ème journée de Premier League aura tenu toutes ses promesses entre Southampton et Tottenham (1-4). Largement défaits à domicile, les Saints ont pourtant pris les Spurs à la gorge d’entrée de match.

Le pressing incessant des joueurs de Claude Puel durant le premier quart d’heure portait ses fruits et Van Dijk trouvait l’ouverture d’une tête bien placée sur un coup franc millimétré, délivré par James Ward-Prowse (2eme). Tottenham reprenait ensuite le contrôle des opérations et égalisait par l’intermédiaire de Dele Alli (19eme). Harry Kane (52eme) offrait l’avantage à son équipe au retour des vestiaires, toujours de la tête, et Son crucifiait les Saints (85eme). Anecdotique, le doublé d’Alli (87eme) donnait davantage d’ampleur au score. Les Spurs s’accrochent à leur cinquième place, à une longueur seulement d’Arsenal. Southampton, qui n’avait plus encaissé quatre buts à domicile depuis avril 2014 recule au huitième rang.

Longtemps équilibré entre deux formations qui luttent pour suivre le rythme effréné du quatuor de tête, le match a d’abord été une affaire de coup de tête avant de basculer sur deux coups du sort en faveur de Tottenham. Dès la vingtième minute de jeu, Dele Alli inscrivait le quatrième but de sa saison sur un centre détourné de Moussa Sissoko. Denses et intensifs au duel, les Saints reculaient irrémédiablement après l’égalisation et la pression des Spurs se faisait de plus en plus forte à mesure que la pause approchait. Fort logiquement, Tottenham reprenait l’avantage grâce à Harry Kane sur corner dès le retour des vestiaires. Plus prompt à jaillir sur le coup de pied arrêté, l’international anglais se détendait formidablement et marquait le troisième but de la soirée, toujours de la tête. C’est alors qu’intervenait le tournant majeur de cette rencontre, lorsque Redmond commettait l’irréparable à l’entrée de la surface, quelques secondes après avoir lui-même provoqué le carton jaune de Kyle Walker. Cruel.

Au duel avec Dele Alli qu’il retient par le bras au début de l’action, l’attaquant des Saints accompagne le joueur de Tottenham et trébuche alors que celui-ci a déclenché sa frappe. L’arbitre de cette rencontre juge le geste illicite et désigne alors le point de pénalty. Pire, Redmond est expulsé pour son geste. La décision de Mike Dean est irrévocable, et injuste au regard du ralenti. Heureusement pour les joueurs de Puel, Kane rate complètement sa tentative et offre un sursis au locaux. De courte durée toutefois puisque Son creuse l’écart en fin de match, alerté par une passe laser de Christian Eriksen, déviée elle aussi. Dele Alli, enfin, achève une équipe qui a déjà abdiqué sur un ultime contre. Alli et Kane les deux héros de la soirée pouvaient jubiler en zone mixte, Tottenham est parvenu à accrocher le bon wagon.