Premier League – Manchester United : José Mourinho s'en prend à l'agent d'Anthony Martial

José Mourinho a fini l’année en distribuant une petite pique à Anthony Martial et son agent.

Et comme toujours, le technicien lusitanien n’a pas mâché ses mots. Après la victoire in-extremis de Manchester United contre Middlesbrough (2-1) à Old Trafford, le manager des Red Devils a délivré un message à l’attention d’Anthony Martial, buteur samedi. Alors que les rumeurs s’accumulent autour de l’avenir de l’international tricolore dans les tabloïds anglais (un prêt au FC Séville a été évoqué), le Portugais a expliqué sa façon de voir les choses. « Martial a très bien joué samedi. Je sais qu’il a un talent spécial, comme Mkhitaryan qui joue peu. Martial devrait m’écouter plus et moins son agent. A tous les entraînements, j’essaye de donner des conseils aux joueurs pour qu’ils s’améliorent. »



Mourinho : « Martial peut être un joueur de très haut niveau à Manchester »



Auteur de deux buts en 12 matchs de Premier League cette saison, l’attaquant français de 21 ans n’est pas satisfait par son temps de jeu. José Mourinho aimerait que son joueur soit plus patient. « Toutes les conditions sont réunies pour que Martial devienne un attaquant de très haut niveau à Manchester United. » A en croire l’ancien coach du Real, l’agent du Tricolore n’aide pas l’ancien Monégasque à améliorer sa situation. « L’agent de Mkhitaryan a m’a appelé et m’a demandé d’aller lui parler car le joueur avait besoin de moi. L’agent de Martial est différent. Chaque jour, il y a une nouvelle information qui sort dans les journaux. »