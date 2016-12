Premier League – Manchester United : Aucun joueur ne partira cet hiver selon José Mourinho

José Mourinho adore prendre tout le monde à contrepied.

Alors que plusieurs rumeurs annonçaient le transfert de Morgan Schneiderlin à West Bromwich Albion pour 15 millions d’euros et le possible prêt d’Anthony Martial à Séville, le manager portugais de Manchester United a démenti les départs des deux Français. Pour le Lusitanien, il est hors de question de se séparer de tel ou tel joueur. A moins que les offres soient vraiment fantastiques pour MU.



Mourinho : « Le seul joueur que j’autorise à partir en prêt est Sam Johnstone »



La presse anglaise annonce depuis déjà plusieurs jours le transfert de Morgan Schneiderlin. Le milieu défensif français n’a joué que 11 minutes en Premier League cette saison et semble se diriger vers la sortie. Mais José Mourinho ne compte faire aucun cadeau à son joueur ou à la concurrence. « Je ne veux vendre aucun joueur, a indiqué le Portugais en conférence de presse. Le club et les actionnaires me soutiennent totalement. Si un joueur veut vraiment partir, nous n’avons aucun droit de l’en empêcher, surtout si les conditions de son départ sont bonnes pour le club. » Pour Anthony Martial, le discours est lui sans aucune ambiguïté. Alors que l’agent de l’ancien Monégasque avait affirmé qu’un prêt à Séville était à l’étude, José Mourinho a fermé la porte : « Le seul joueur que j’autorise à partir en prêt est Sam Johnstone (gardien remplaçant de MU). Il n’a pas joué une minute et il a besoin d’avoir du temps de jeu. » Cela a le mérite d’être clair.