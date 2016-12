Premier League - Manchester City : Lampard balance gentiment sur Agüero

Dans une interview à Sky Sports diffusée samedi, Frank Lampard revient sur son passage à Manchester City. Il en profite pour dévoiler quelques anecdotes dont une égratigne gentiment Sergio Agüero.

Franck Lampard a passé l’essentiel de sa carrière à Chelsea avant de filer à New York City en MLS. Lors d’une interview donnée à Sky Sports, le milieu de 38 ans est revenu sur son bref passage à Manchester City lors de la saison 2014-15, dévoilant au passage une anecdote sur Sergio Agüero : « Il se réveillait juste à temps. Il était insouciant. Un jour, le staff l’a sanctionné d’une amende pour un retard et lui leur a répondu »d’accord pas de problème. J’espère qu’en fin de semaine je marquerai un triplé et que nous serons tous satisfaits ». »

Mourinho et Ancelotti, « les deux meilleurs entraîneurs »

Au cours de l’entretien, Lampard a aussi abordé sa relation avec ses entraîneurs, désignant José Mourinho et Carlo Ancelotti comme les meilleurs : « Les premiers entraînements avec Mourinho nous ont ouvert les yeux. Il pense toujours à jouer vers l’avant. Avec lui, nous travaillions avec le ballon dès le début de la préparation. » Avant d’ajouter sur Ancelotti : « C’est une grande personne. Il te fait te sentir meilleur chaque jour. »