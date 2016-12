Premier League (J19) : Grâce à Wijnaldum, Liverpool met Manchester City à distance

Liverpool a remporté le choc de la 19eme journée contre Manchester City grâce à un but de Wijnaldum.

Avec la victoire de Chelsea contre Stoke un peu plus tôt dans la journée (4-2), les Reds et les Citizens n’avaient pas le choix. C’était la victoire où rien. Et à ce petit jeu-là, les hommes de Jürgen Klopp, invaincus à domicile contre City depuis 2003, ont eu la bonne idée de dégainer les premiers. A la réception d’un centre magnifique de Lallana, Wijnaldum catapultait sa tête dans le petit filet de Bravo. Anfield exultait pour la seule fois de la soirée. Car le contenu du match a été très moyen, voire décevant, malgré un engagement de tous les instants.



Festival de mauvais choix en seconde période



Pour Manchester City, c’est un gros coup d’arrêt. Après trois victoires de suite en championnat, les hommes de Pep Guardiola sont retombés dans leurs travers (4 défaite de la saison en PL). Début de match raté, manque d’agressivité, fébrilité défensive, possession stérile, les Citizens ont manqué d’inspiration dans tous les domaines. De Bruyne a été transparent alors qu’Agüero, qui effectuait son retour après sa suspension, a brillé par sa discrétion. Hormis un petit temps fort de dix minutes en seconde période, Manchester City n’a jamais été dans le coup alors que Liverpool devait composer une nouvelle fois sans Coutinho. Avec dix points de retard sur Chelsea, les Skyblues ont probablement hypothéqué leurs chances de remporter le titre. Le déplacement à Anfield leur a été fatal.