Premier League (J19) : Chelsea intraitable, Manchester United s’en remet à Anthony Martial et Paul Pogba

Chelsea a terminé l’année en beauté avec une treizième victoire consécutive en Premier League et égale ainsi le record historique établi par Arsenal en 2001-2002.

Pour leur dernier match de l’année, les Blues ont battu une équipe de Stoke City accrocheuse pour le compte de la 19eme journée de Premier League (4-2). Car les Potters n’ont fait aucun cadeau aux Londoniens en jouant crânement leur chance. Malgré la nette domination territoriale des joueurs de Conte et le premier but de Cahill, Stoke a fait le dos rond, le temps que la tempête passe. Puis Martins Indi a égalisé en tout début de seconde période à la surprise générale.

100 passes décisives en Premier League pour Fabregas

Les choses se sont accélérées à l’heure de jeu lorsque Willian a redonné l’avantage à Chelsea. Peter Crouch, qui n’avait plus marqué depuis plus d’un an, a choisi ce moment pour égalise une nouvelle fois. Mais la joie aura été de courte durée. Sur l’engagement suivant, le Brésilien des Blues s’est offert le doublé après une action ultra-rapide et une nouvelle passe décisive de Fabregas. Phénoménal dans l’entrejeu, l’ancien milieu d’Arsenal a délivré sa 100eme passe décisive en Premier League. Il n’est que le quatrième joueur à atteindre ce total après Paul Scholes, Wayne Rooney et Frank Lampard. Malgré quelques petites frayeurs en fin de match, Chelsea a enfoncé le clou en fin de partie grâce à Diego Costa, plutôt maladroit samedi.

Manchester United peut dire merci à Martial et Pogba

La soupe à la grimace, Manchester United a failli y goûter samedi à Old Trafford. Mais les Red Devils passeront finalement un bon réveillon. Grâce à ses « Frenchies » Anthony Martial et Paul Pogba, buteurs en toute fin de rencontre pour les Mancuniens. Un succès qui permet aux hommes de José Mourinho de revenir à hauteur de Tottenham (5eme) et à un point d’Arsenal (4eme).