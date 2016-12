Premier League (J18) : Les Reds ne laissent pas filer les Blues

Liverpool s'est imposé 4-1 contre Stoke City, et revient à six points de Chelsea.

Liverpool ne va pas laisser Chelsea filer vers le titre sans se battre jusqu’au bout. Les Reds sont à six points des Blues, après leur victoire 4-1 contre Stoke City ce mardi, lors de l’avant-dernier match de la 18eme journée de Premier League. Les Reds se sont fait peur pendant vingt minutes, avant de dérouler leur football grâce à leur attaque de feu, dans un Anfield en folie, sous les yeux de Pep Guardiola, Gareth Southgate, David Moyes et Steven Gerrard. Et toujours sans Philippe Coutinho.

Walters devance Lovren

Après un bon début de match et un pressing très haut, c’est pourtant Liverpool qui a encaissé le premier but, sur la première occasion des Potters. A la 12eme minute, Pieters centrait côté gauche vers Walters, qui devançait Lovren et marquait de la tête au premier poteau, devant un Mignolet (encore une fois préféré à Karius) impuissant. C’est la première fois cette saison que les Reds se retrouvaient menés à domicile. Stoke était même à deux doigts de doubler la mise par Joe Allen, excellent pour son retour sur son ancienne pelouse, mais le gardien belge intervenait brillamment.

Firmino se fait pardonner

Les Reds parvenaient ensuite à remettre le pied sur le ballon, et multipliaient les occasions, par Lallana (frappe contrée) ou Firmino (sauvetage de Crouch sur sa ligne). C’est finalement en toute logique que hommes de Jürgen Klopp égalisaient à la 35eme, par Lallana dans un angle très fermé côté droit, après un bon travail de Mané. L’international anglais est désormais le milieu le plus décisif de Premier League, avec 7 buts et 6 passes au compteur. Juste avant la mi-temps, Liverpool prenait l’avantage par Firmino, qui feintait le une-deux avec Milner dans la surface, et frappait au but au milieu d’une défense apathique, trouvant le poteau droit, puis le poteau gauche, et finalement les filets. Le Brésilien, interpellé en état d’ivresse dans la nuit de Noël et jugé le 31 janvier prochain (le jour de Liverpool-Chelsea), a trouvé le meilleur moyen de se faire pardonner par ses supporters.

100eme but en Premier League sous Klopp

La deuxième mi-temps était entièrement à l’avantage des joueurs de la Mersey, qui triplaient la mise à la 59eme minute, grâce à un but d’Imbula contre son camp, contraint de marquer devant Mané qui rôdait, sur un excellent centre d’Origi devant le but. Mané et Clyne se créaient d’autres occasions, et le quatrième but intervenait à la 70eme, par Sturridge, tout juste entré en jeu, qui profitait d’une passe en retrait manquée de Shawcross pour aller tromper Grant. L’entrée d’Affellay, de retour après huit mois d’absence, et auteur d’une belle frappe lointaine, ne changeait rien pour les Potters, englués à la 13eme place de Premier League. Quant à Liverpool, qui a fini ce match en roue libre, en faisant souffler Lallana, Origi et Firmino, il peut se concentrer sur le choc de samedi contre Manchester City, troisième à un point des Reds, mais avec une moins bonne différence de buts (+24 contre +19). Liverpool, qui a désormais marqué 100 buts en Premier League depuis l’arrivée de Klopp il y a moins de quinze mois, ne pouvait pas mieux préparer ce choc.