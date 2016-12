Premier League - Chelsea : Hart dans le viseur pour la saison prochaine ?

Alors que l’avenir de Thibaut Courtois à Chelsea est incertain, les dirigeants de Blues pourraient activer la piste menant à Joe Hart si leur gardien belge devait quitter Stamford Bridge l’été prochain.

Alors que le Real Madrid a vu sa sanction réduite à un seul Mercato d’interdiction de recrutement, le club madrilène pourrait jeter son dévolu sur Thibaut Courtois dès l’été prochain. Une possibilité que les dirigeants de Chelsea ne sont pas décidés à écarter, ils auraient même déjà une idée du profil recherché pour remplacer le gardien international belge en vue de la saison prochaine. A en croire le quotidien britannique Daily Express, les Blues pourraient se tourner vers un gardien international anglais actuellement en exil en Italie : Joe Hart. N’entrant pas dans les plans de Pep Guardiola depuis l’arrivée du technicien catalan aux commandes de Manchester City, qui lui préfère l’ancien gardien du FC Barcelone Claudio Bravo, Joe Hart est actuellement prêté par le club mancunien au Torino mais ne devrait plus porter le maillot des Citizens à l’avenir.

City pas prêt à renforcer un rival ?

Le nom du gardien de la sélection anglaise aurait été placé en tête de liste par l’entraîneur de Chelsea Antonio Conte dans l’éventualité où le départ de Thibaut Courtois vers le Real Madrid se concrétiserait. Le hic est que, si Manchester City ne semble pas décidé à retenir par tous les moyens son gardien l’été prochain, les dirigeants des Sky Blues ne seraient pas forcément chauds à l’idée de renforcer un rival dans la course au titre en Premier League, quand bien même Chelsea serait disposé à payer les douze millions d’euros demandés pour recruter Hart, qui pourrait être payé 140 000 euros par semaine chez les Blues. Mais Chelsea pourrait ne pas être le seul sur les rangs puisque Jurgen Klopp, mécontent des performances de Simon Mignolet et Loris Karius, serait aussi à la recherche d’un gardien expérimenté pour la saison prochaine, et Joe Hart serait une prise de choix pour les Reds.