Premier League – Chelsea : Antonio Conte ferme la porte pour Thibaut Courtois

Antonio Conte est plutôt du genre direct en conférence de presse.

Avant la réception de Stoke City samedi, l’entraîneur italien de Chelsea, leader de Premier League, ne compte pas se séparer de Thibaut Courtois. D’après les tabloïds anglais, le gardien belge est sur les tablettes du Real Madrid.



Conte : « Que des spéculations autour de Courtois »



Titulaire lors de 18 matchs cette saison en Premier League, Thibaut Courtois n’a encaissé que 11 buts en championnat. L’ancien dernier rempart de l’Atlético Madrid est un élément incontournable des Blues depuis le début de l’exercice 2016-2017 et l’arrivée d’Antonio Conte sur le banc londonien. Le Transalpin ne laissera pas partir le Belge. « Thibaut Courtois est, pour moi, l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur gardien de but au monde, a déclaré l’Italien en conférence de presse. Il travaille très bien. C’est un gardien fantastique. Il reste avec nous, c’est la chose la plus importante pour moi. Tout le reste n’est que spéculation. »