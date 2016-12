Premier League : 5 choses à savoir sur la 19eme journée

Le championnat anglais ne s’arrête jamais. Pas de trêve hivernale pour les footballeurs d’outre-Manche qui disputent la 19eme journée de Premier League à partir de ce vendredi.

Liverpool-Manchester City

C’est le choc de ce week-end. Samedi soir (18h30), Liverpool (2eme) reçoit Manchester City (3eme). Les deux équipes restent sur trois succès consécutifs et chercheront à gagner du terrain derrière le leader Chelsea. L’historique est toutefois peu flatteur pour les Citizens. Ils ne l’ont en effet emporté qu’une fois à Anfield en Premier League. C’était en 2003, grâce à l’époque à un doublé du Français Nicolas Anelka (1-2).

Arsenal-Crystal Palace

Dimanche (17h), Arsenal accueille Crystal Palace pour tenter de rester dans le « Big Four » et pourquoi pas chiper une place sur le podium selon le résultat du Liverpool-Manchester City de la veille. Les Gunners reçoivent le 17eme, Palace, et pourraient bien poursuivre leur bonne dynamique à domicile (six victoires, deux nuls, une défaite). Cela fait depuis 1985, soit 21 ans, qu’ils n’ont plus été battu le jour de l’An.

Manchester United-Middlesbrough

Samedi après-midi (16h), Manchester United, 6eme, reçoit Middlesbrough, 15eme. Auteurs d’une saison moyenne jusqu’à présent, les Red Devils viennent toutefois d’enchaîner quatre succès consécutifs en championnat. Et tenteront de faire la passe de cinq. Attention cependant à Middlesbrough, qui a déjà marqué trois fois à Old Trafford à trois reprises (1997, 1998, 2004).

Leicester-West Ham

Le champion en titre a du mal cette saison. 16eme actuellement, Leicester reste en effet sur deux défaites en trois matches et reste proche de la zone rouge (à trois points). La réception de West Ham pourrait bien relancer les Foxes. D’autant que les Hammers n’ont battu qu’une fois le tenant du titre en déplacement en Premier League. C’était en 2001 contre Manchester United. Pour un bilan, par ailleurs, d’un nul et de 18 défaites.

Chelsea-Stoke

Chelsea est actuellement sur un nuage. Les Blues viennent d’enchaîner 12 succès consécutifs en championnat (record du club) et pourraient égaler samedi, avec 13, le record de série de victoires sur une saison en Premier League (Arsenal en 2001-2002). Stoke cherchera à stopper la belle dynamique du club londonien samedi (16h). Mais les Potters n’ont plus battu Chelsea à Stamford Bridge depuis 1974.