Portugal : Nani revient sur l'Euro 2016

Nani a évoqué au micro de Perform Group la victoire du Portugal à l'Euro 2016, et les critiques sont son équipe a fait l'objet.

Nani, avec le recul, comment avez-vous vécu cette victoire à l’Euro 2016 avec le Portugal ?

C’est la plus belle chose de ma vie, pour moi et mes coéquipiers. Nous l’avons beaucoup fêtée. Et même quand on se retrouve à nouveau avec l’équipe nationale, on ne fait que parler de ça et on se dit : « Nous nous en souviendrons pour toujours ». Nous ne sommes peut-être pas la meilleure équipe dans l’histoire du Portugal. Certaines autres ont eu de meilleurs joueurs, mais nous sommes celle qui a gagné quelque chose pour le pays et nous sommes fiers de ça.

Votre équipe a pourtant essuyé beaucoup de critiques sur son jeu…

Personne ne peut critiquer notre équipe, notre sélectionneur, la manière dont nous jouons ou la façon dont nous avons joué durant la compétition. Car notre objectif était de remporter le tournoi. Et au final nous l’avons fait.