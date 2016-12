Pays de Galles - Swansea : C'est fini pour Bradley

Au lendemain de la défaite contre West Ham, l'entraîneur de Swansea Bob Bradley a été limogé ce mardi.

Bob Bradley ne sera resté que 85 jours au pays de Galles. Nommé entraîneur de Swansea le 3 octobre dernier en remplacement de Francesco Guidolin, l’ancien coach du Havre a été limogé ce mardi, au lendemain de la défaite 4-1 contre West Ham à domicile. « Nous sommes désolés de perdre Bob après une si courte période, regrette le patron du club Huw Jenkins. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et nous avons pensé qu’il fallait faire le changement à la mi-saison. Dans ces temps difficiles, nous devons trouver des réponses pour nous sortir de là. Personnellement, je n’ai que du respect pour Bob. C’est une bonne personne, qui donne pour son travail. Son investissement est phénoménal et nous ne lui souhaitons que du bien pour le futur. »

Ryan Giggs de nouveau contacté ?

Actuellement 19eme de Premier League, à quatre points du premier non-relégable Crystal Palace, Swansea n’a remporté que deux matchs (contre Crystal Palace et Sunderland) depuis l’arrivée de l’Américain de 58 ans, qui découvrait le championnat anglais. Les Gallois se sont déjà mis à la recherche d’un nouveau coach, alors qu’ils reçoivent Bournemouth samedi prochain. Ryan Giggs, contacté en octobre dernier, sera-t-il de nouveau dans les petits papiers des Swans ? En attendant, Paul Williams et Alan Curtis, membres du staff, assureront l’intérim.