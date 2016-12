Ouganda : une équipe de football se noie lors d'une fête !

Presque un mois jour pour jour après l’accident d’avion qui a décimé le club de Chapecoense et endeuillé le Brésil (71 morts, le 28 novembre dernier), c’est au tour du football africain de vivre un terrible drame.

Environ 30 personnes, membres d’une petite équipe ougandaise locale de football (Buliisa FC) et certains de ses supporters sont décédées dimanche dans le naufrage de leur bateau qui voguait sur le Lac Albert, dans l’ouest de l’Ouganda, comme l’affirme ce lundi la police ougandaise.

Les joueurs et leurs supporters, originaires du village de Kaweibanda, dans le district de Buliisa, s’étaient réunis pour faire la fête avant de disputer une rencontre amicale le lendemain. Les conditions météorologiques étaient optimales mais l’embarcation était surchargée et tous les fêtards se sont amassés sur le même côté du bateau, le faisant chavirer. Trente individus sont morts noyés et quinze autres ont été secourus à temps par la police et des pêcheurs locaux.

Il convient de rappeler qu’il s’agit du second naufrage d’ampleur en seulement quelques jours dans les lacs ougandais. En, effet, vendredi dernier, environ 30 personnes ont trouvé la mort dans les mêmes circonstances, dans le Lac Victoria, au sud-est du pays.