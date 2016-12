OM : Un préparateur physique arrive

Selon les informations de LaProvence, le préparateur physique Paolo Rongoni va garnir les rangs du staff marseillais.

Les modifications dans le staff de l’OM se poursuivent. Arrivé sur le banc olympien en octobre dernier, Rudi Garcia continue de choisir les hommes qui l’entourent. Après l’arrivée en provenance de Lille de Franck Le Gall, qui vient compenser le départ du médecin principal Christophe Baudot, c’est autour de Paolo Rongoni de rejoindre le club phocéen. Le préparateur physique italien va devenir responsable du département performance. Il a déjà collaboré avec Rudi Garcia au Mans et à la Roma, et a également travaillé à la Lazio et Samsunspor (Turquie).