Mourinho se présente comme fan de Pogba

José Mourinho n'a pas caché qu'il appréciait le profil de Paul Pogba et lui prédit un grand avenir. Il assure aussi que la Ligue 1 n'y a pas perdu avec le départ de Zlatan Ibrahimovic.

Après avoir repris en main Manchester United, José Mourinho a convaincu des joueurs comme Paul Pogba ou Zlatan Ibrahimovic de le rejoindre dans le nord de l’Angleterre pour redresser la maison Red Devil après des années d’errance, consécutives au départ de Sir Alex Ferguson. En ce qui concerne le milieu de terrain français, le « Special One » n’a que des louanges à lui adresser. « Pour moi, Paul Pogba est le meilleur milieu du monde. Bien sûr, il est jeune et il peut encore s’améliorer. Il veut s’améliorer, ce qui est encore mieux, confie José Mourinho dans un entretien accordé à SFR Sport. Il a tout ce qu’il faut autour de lui pour être un grand joueur. Et la Premier League est très difficile. Tu joues trois ou quatre ans en Italie, tu arrives ici et le monde est différent. Il s’adapte bien, son évolution est limpide. La saison prochaine, il sera au top. »

Mourinho : « Maintenant, vous avez un championnat »

Autre recrue phare des Red Devils cet été, Zlatan Ibrahimovic a laissé un vide dans le championnat de France, et ce n’est pas José Mourinho qui va le démentir. « Les gens en France devraient être contents qu’il soit parti parce que, maintenant, vous avez un championnat. Avec lui, il n’y a pas de championnat, c’est Paris, Paris, Paris… Maintenant, vous avez un championnat qui m’intéresse, tonne le Portugais. Maintenant, je regarde la L1 donc vous devez le remercier d’être parti. » Le technicien portugais s’est même risqué à une comparaison entre le Zlatan Ibrahimovic qu’il a connu à l’Inter Milan et celui qu’il a désormais sous ses ordres à Manchester United : « Je l’ai eu sous mes ordres quand il avait 25, 26 ou peut-être 27 ans. Aujourd’hui, je l’ai sur la fin de sa carrière et je préfère ce joueur-là. »

Mourinho : « Martial a besoin de temps pour s’améliorer »

Si Paul Pogba voit sa phase d’adaptation à Manchester United se passer au mieux, Anthony Martial a du mal à digérer le changement d’entraîneur de l’été dernier. Arrivé avec sur ses épaules le poids de l’indemnité de son transfert, l’ancien Monégasque peine à s’imposer sous José Mourinho mais ce n’est pas pour cela que l’entraîneur portugais va lâcher son joueur. « La saison dernière, Manchester jouait d’une manière totalement différente par rapport à aujourd’hui. Il y avait beaucoup de possession inutile, passive, où l’équipe attendait de trouver Anthony dans la profondeur pour qu’il marque, résume le Portugais. Cette saison est plus difficile, il a besoin de temps pour s’améliorer. » Mais, face à la richesse de l’effectif de Manchester United sur les postes offensifs, donner du temps de jeu à tout le monde est un exercice périlleux et Anthony Martial n’est pas celui qui est le mieux servi. « Nous avons beaucoup de bons joueurs à ce poste. Je ne peux pas le faire jouer quatre, cinq, six ou sept matchs de suite alors que j’ai des joueurs à cette position qui attendent aussi leur chance, assure José Mourinho. J’essaie de lui donner des chances, je lui ai donné de bonnes occasions. Mais il faut lui donner du temps. C’est une bonne personne qui travaille. Il veut y arriver, je ne me fais pas de soucis pour lui. »