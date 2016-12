Moreirense : Filipe Melo au Portugal ?

Le club portugais de Moreirense souhaiterait se faire prêter Filipe Melo, actuellement à Sheffield Wednesday.

Ce jeudi, Moreirense reçoit Belenenses dans le cadre de la Coupe de la Ligue (18h15). Entre les blessés et les suspendus, l’entraîneur Augusto Inacio va devoir composer. Le club cherche d’ailleurs à opérer quelques ajustements durant le mercato hivernal, notamment en défense. D’après O Jogo, la piste principale mène à Filipe Joaquim Melo Silva (à ne pas confondre avec le Brésilien Felipe Melo), transféré en février 2015 à Sheffield Wednesday, club de deuxième division anglaise. Moreirense souhaiterait obtenir le prêt du joueur, de retour de blessure et compétitif. Belenenses et Paços de Ferreira restent attentifs aux évolutions du dossier.