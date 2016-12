Mexique - Gignac tacle gentiment Hugo Sanchez

Critiqué pour son manque d'implication cette saison avec les Tigres de Monterey, André-Pierre Gignac a décidé de répondre à sa façon à Hugo Sanchez, une des légendes du football mexicain.

Champion du Mexique pour la deuxième fois en deux saisons depuis son arrivée de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac s’éclate chez les Tigres de Monterey. Mais si sa première année avait été une réussite collective et personnelle qui lui avait permis de participer à l’Euro 2016 en France, l’attaquant a été beaucoup plus critiqué cette saison. Malgré l’arrivée de son compatriote, Andy Delort, lors du Mercato estival, Gignac a connu une longue traversée du désert (862 minutes sans but). Des performances qui avait entraînées de nombreuses critiques notamment de la part d’une icône du pays : Hugo Sanchez, célèbre attaquant du Real Madrid à la fin des années 80 (1985-1992, 207 matchs et 164 buts). Ce dernier n’a pas hésité à reprocher à l’ancien attaquant marseillais son manque d’implication cette saison, expliquant que Gignac était désormais « dans son hamac » après une saison réussie.

Auteur de l’ouverture du score lors de la finale aller contre le Club America, l’international français a mis sur de bons rails les Tigres pour décrocher le titre de champion. Une fois ce dernier acquis, « Dédé » a donc choisi de répondre à la légende du foot mexicain sur le ton de l’humour en prenant la pause sur un hamac avec la légende : « Bonsoir Hugo Sanchez, je me suis jeté dans mon hamac. Mes amitiés à la légende (avec tout mon respect) ».