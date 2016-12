Mexique : Gignac marque puis est évacué à l’hôpital

André-Pierre Gignac a marqué lors de la finale aller du championnat mexicain jeudi soir. Mais l’attaquant des Tigres a ensuite été évacué vers l’hôpital suite à un choc.

André-Pierre Gignac a vécu une soirée contrastée jeudi avec les Tigres. Le club de Monterrey affrontait América, à l’occasion de la finale aller du championnat mexicain (tournoi d’ouverture). Juste avant la mi-temps, l’attaquant français a ouvert le score sur un exploit individuel, en partant balle au pied de la ligne médiane, et en marquant dans un angle fermé après avoir éliminé deux défenseurs adverses. Un but magnifique qui a beaucoup fait parler au Mexique ces dernières heures. Mais en deuxième période, América a arraché le match nul (1-1) et les Tigres ont perdu l’ancien Marseillais. Victime d’un choc avec le défenseur adverse Bruno Valdez, André-Pierre Gignac a perdu connaissance et a dû être évacué vers l’hôpital avec une minerve autour du cou.

Incertain pour la finale retour

En conférence de presse, son entraîneur Ricardo Ferretti s’est voulu rassurant pour APG, précisant toutefois qu’il faudrait « attendre au moins 24 heures » pour confirmer ces bonnes nouvelles. Suite à ce choc, André-Pierre Gignac est incertain pour la finale retour du championnat mexicain, dimanche prochain à Monterrey. Ce serait là un vrai coup dur pour les Tigres, même si le Français est moins prolifique depuis son retour de l’Euro, avec six buts en 15 matchs à son actif.