Mercato : Marseille ne signera pas Benatia

En manque de temps de jeu à la Juventus Turin, où il est prêté par le Bayern Munich, Mehdi Benatia était pressenti pour rejoindre l'OM cet hiver. Manqué.

L’international marocain (44 sélections), qui rejoindra prochainement le Gabon pour disputer la CAN, a mis fin aux rumeurs en annonçant son intention de rester chez les Bianconeri.

Dans des propos rapportés par Sky Sports, Mehdi Benatia (7 matchs en Serie A) a été catégorique. Le défenseur de 29 ans veut se battre pour gagner sa place dans l’axe de la défense jusqu’à la fin de la saison : « Massimiliano Allegri a opté pour d’autres options, je les respecte. En janvier, je resterai à la Juventus. Je veux faire une belle Coupe d’Afrique des Nations. Ensuite je reviendrai et me tiendrai prêt. Quand on a fait appel à mes services, j’ai toujours donné le maximum ». En attendant la CAN qui débutera le 14 janvier, Benatia ira chercher une nouvelle titularisation lors de la prochaine journée de Serie A le 8 janvier, au cours de laquelle la Juventus recevra Bologne.