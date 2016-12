Martial à l'OL? Pas pour cet hiver

Annoncé sur le départ cet hiver, l'attaquant de Manchester United, Anthony Martial ne devrait pas faire son retour à l'Olympique Lyonnais, son club formateur, comme l'a laissé entendre humoristiquement Jean-Michel Aulas.

Anthony Martial risque d’être l’une des attractions du Mercato hivernal qui ouvre ses portes dans quelques jours. Tancé et peu utilisé par José Mourinho, l’attaquant de Manchester United pourrait bien attirer les convoitises durant le mois de janvier. Un certains nombre de médias l’annoncent du côté de Séville mais une chose est sûre, il ne rejoindra sûrement pas son club formateur, l’Olympique Lyonnais.

En pleine recherche d’un attaquant pour compenser le départ de Rachid Ghezzal à la CAN et épauler Alexandre Lacazette, l’international français pourrait correspondre aux attentes de l’OL. Un internaute a donc soumis l’idée sur Twitter au président lyonnais mais même dans ses rêves les plus fous, il ne devait pas s’attendre à une telle réponse de JMA. En pleine période de fêtes, le président septuple champion de France a maîtrisé l’humour pour répondre à cette offre de prêt. « Tu crois encore au père Noël » lui a-t-il répondu. Une punchline qui met donc fin au dossier Martial avant même qu’il n’ait commencé du côté du Parc OL.