Marseille n'a pas oublié Debuchy

Quand on regarde l’effectif de l’OM, il n’est pas évident de penser que c’est au poste d’arrière droit que le club phocéen doit se renforcer urgemment. Pourtant, après Grégory van der Wiel, voici un autre arrière droit qui serait dans le viseur du club marseillais.

Déjà évoquée il y a quelques semaines, la piste Mathieu Debuchy serait en effet toujours d’actualité sur la Canebière d’après le journal Le Parisien, qui fait ce lundi un point sur la situation du défenseur d’Arsenal. Actuellement blessé, l’international français devrait effectuer son retour à la compétition à la mi-janvier.

Debuchy et Garcia se connaissent er s’apprécient

Après une année 2016 noire, qui l’a vu enchaîner les blessures et manquer l’Euro, à l’issue d’un prêt mitigé aux Girondins de Bordeaux, l’ancien Lillois est décidé à relancer sa carrière en 2017. Âgé de 31 ans, le Nordiste n’a plus de temps à perdre. Et pour repartir du bon pied, l’hypothèse de retrouver Rudi Garcia, son ancien entraîneur au LOSC, pourrait être une bonne opportunité à saisir. D’autant que les deux hommes, qui ont réalisé ensemble le doublé coupe-championnat en 2011, s’apprécient. D’après Le Parisien, des clubs anglais et turcs auraient aussi manifesté leur intérêt auprès des Gunners pour s’attacher les services de Mathieu Debuchy.

L’OM cherche surtout à gauche

En cas de départ cet hiver pour Marseille, il s’agira sans doute d’un prêt. On voit mal l’OM investir à un poste pour le moment bien pourvu par Hiroki Sakai. Après une adaptation difficile au championnat de France, le latéral droit japonais est clairement monté en puissance ces dernières semaines, au point d’être aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs phocéens. C’est davantage sur le flanc gauche que se concentrent les recherches des dirigeants marseillais. Henri Bedimo va en effet s’envoler pour la CAN et les solutions de dépannage Rekik et Hubocan ne pourront pas durer éternellement. Dans cette optique, le nom de Jordan Amavi revient régulièrement.