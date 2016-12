Maradona sera de retour à Napoli !

Maradona veut revivre ses beaux jours en Italie avec Napoli. En effet, selon l’agent de la légende argentine, des discussions ont eu lieu entre Maradona et les dirigeants du club italien pour qu’il revienne sur le banc des remplaçants.

Lors d’une interview avec le site web « Football Italia », l’agent a expliqué: « Oui, je peux affirmer qu’il y a des négociations entre Napoli et Maradona pour qu’il revienne. Diego est motivé et veut être plus proche des joueurs. Il adore Napoli et tout le monde l’aime là bas, les fans, la presse et les habitants. Ça sera vraiment idéal pour lui ».