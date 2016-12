La situation entre Yaya Touré et Pep Guardiola est de plus en plus tendue après les échanges entre les deux hommes et l’agent de l’Ivoirien, Dimitri Seluk.

Interrogé sur l’ivoirien, en marge de la conférence de presse qu’a tenu l’espagnol vendredi, il a été clair en faisant savoir aux journalistes qu’il ne veut plus parler du cas Yaya Touré.

Ignorant le milieu ivoirien dans sa liste de joueurs éligibles à jouer en Ligue des Champions, l’ancien coach du FC Barcelone a été fustigé par Seluk. Il a par conséquent demandé des excuses insistant sur le fait que sans elles, Yaya ne jouera plus.

« Il s’entraine tous les jours avec nous et il s’entraine bien. Mais, je ne veux plus parler de son cas. Vous connaissez mon opinion à ce sujet », a fait savoir Pep.

Débat clos ? On ne croit pas puisque ce feuilleton ne prendra fin qu’avec le transfert de Yaya à un autre club.