Manchester City fait le strict minimum

Grâce à 20 dernières minutes plus efficaces, Manchester City ne se laisse pas décrocher au classement en s'imposant à Hull City.

Les premiers résultats de ce Boxing Day en Premier League n’avaient laissé guère de choix à Manchester City. Après la victoire facile de Chelsea face à Bournemouth et celle étriquée d’Arsenal face à West Bromwich Albion, les Citizens avaient une obligation de résultat lors de leur déplacement sur le terrain de Hull City. Avec une défense à quatre éléments plus traditionnelle, et avec Sagna à droit et Clichy à gauche, Pep Guardiola a joué la sécurité pour tenter de signer une troisième victoire de suite en championnat. La surprise est venue de la pointe avec la présence de Kevin de Bruyne entourée de Sterling, David Silva et Nolito. La lanterne rouge de Premier League s’est beaucoup appuyée sur Dieumerci Mbokani pour tenter de déséquilibrer la défense des Citizens et il a fallu attendre 20 minutes pour voir Manchester City donner des frissons aux supporters des Tigers.

Yaya Touré débloque la situation

Durant toute la première période, les joueurs de Pep Guardiola ont beaucoup tenté mais le gardien de Hull City David Marshall n’a pas eu à s’employer et les Citizens sont rentrés aux vestiaires frustrés et toujours tenus en échec. Au retour sur la pelouse, Manchester City est revenu avec un tout autre état d’esprit, plus agressif et Kevin de Bruyne a trouvé le poteau. Mais, sentant que son attaque ne fonctionnait pas, Pep Guardiola a fait rentrer Iheanacho à la place de Nolito. Avec encore plus d’allant des Citizens, la défense de Hull City a plié pour finir par rompre à un peu moins de 20 minutes de la fin quand Sterling est séché par Robertson. Yaya Touré ne se fait pas prier et transforme le pénalty pour son 60eme but en Premier League. Un fait de match qui a fait tourner le sens de la rencontre, City faisant le break six minutes plus tard par Iheanacho, qui a transformé une offrande de David Silva. Le coup a été rude pour les Tigers, qui ont bu le calice jusqu’à la lie quand Curtis Davies, en fin de temps additionnel, a salé un peu plus l’addition contre son camp. Avec ce succès plus large sur le score que sur la forme, Manchester City prend la deuxième place à sept points de Chelsea et avec deux points d’avance sur Liverpool, qui joue mardi, et Arsenal.

