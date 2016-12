Lyon : Nathalie Dechy rejoint le conseil d'administration du club

Le Parisien révèle dans son édition du jour que Nathalie Dechy fera partie intégrante du conseil d'administration de l'OL dès le 1er janvier 2017.

La nouvelle du Parisien a de quoi désarçonner au premier abord. Mais la nomination de Nathalie Dechy résulte en réalité d’un parcours bien mené. Diplômée d’un Master en marketing sportif à l’Essec, de suite après sa retraite tennistique, l’ancienne joueuse réalise une thèse sur le sponsoring dans le sport féminin. Elle y rencontre à cette occasion un certain Jean-Michel Aulas, accompagné de Thierry Sauvage, le directeur général d’OL Groupe. « Elle a un parcours professionnel et d’études très intéressant, résume ce dernier concernant Nathalie Dechy dans l’édition du Parisien de ce mardi. Ainsi qu’évènementiel avec Roland-Garros. Notre choix s’est porté sur elle pour ses différentes compétences, en partie pour le développement du Parc OL qui est aussi un lieu événementiel par excellence. » Dechy aura l’occasion d’y apporter « un œil extérieur » et faire valoir ses compétences acquises auprès de Guy Forget dont elle était l’assistante à Roland-Garros, chargée des problématiques sportives.