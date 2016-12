Luis Fernandez taclé par un ancien joueur

Pour France Bleu Paris Region, Eric Rabesandratana, ancien défenseur du PSG, est revenu sur les méthodes de Luis Fernandez, l’un de ses entraîneurs de l’époque. Et il n’a pas été tendre.

Rabesandratana a vécu quatre saisons au Paris Saint-Germain (1997-2001). Dès sa première saison, il dispute la Ligue des champions et remporte les deux Coupes nationales. C’est ensuite que tout se gâte entre changements d’entraîneur, de président, de joueurs cadres. Le robuste défenseur a toutefois su conserver sa place et a même été vice-capitaine de l’équipe parisienne. Son aventure dans la capitale a toutefois pris fin avec l’arrivée de Luis Fernandez.

« Je suis allé le voir (…) mais je n’ai jamais eu de réponse »

En décembre 2000, l’ancien coach de l’Athletic Bilbao revient au PSG après une première expérience fructueuse et une Coupe des Coupes remportée notamment (1994-1996). Remplaçant Philippe Bergeroo, il est attendu pour encadrer une jeune génération difficile.

« Rabe » explique ainsi sa mise à l’écart et le manque de communication avec son entraîneur : « Le matin d’un match de championnat, il fait une mise en place et me donne le dossard de remplaçant. Je suis allé le voir trois fois jusqu’à la fin de la saison pour savoir pourquoi il m’avait enlevé d’un coup et ce que je devais faire pour reprendre ma place. Mais je n’ai jamais eu de réponse. (…) Quand le joueur demande des explications pour s’améliorer, il doit avoir des réponses, c’est ce qui m’a dérangé. C’est bien d’avoir un axe, un but ».

« Fernandez a donné d’autres dates de reprise à certains joueurs »

N’ayant plus sa place dans le groupe, il est même intégré dans une sorte de loft l’été suivant en compagnie de plusieurs joueurs : « A la fin de la saison, Fernandez communique des dates de reprise pour le groupe et en a donné d’autres pour cinq, six joueurs qu’ils ne voulaient pas garder parmi lesquels moi, Pierre Ducrocq, Laurent Robert, Aliou Cissé, Peter Luccin… On devait se changer dans le vestiaire de la réserve, ce qui est enfantin. Il nous a fait uniquement venir pour des matches de Coupe Intertoto car il lui manquait des joueurs. On a fait le déplacement pour nous installer au final sur le banc ».

Une expérience amère pour le défenseur, qui a terminé sa carrière en Ligue 2 à Châteauroux. Pour lui, Fernandez « voulait les projecteurs sur lui, il fallait que l’on parle de lui ». Luis Fernandez est aujourd’hui consultant sur beIN Sports.