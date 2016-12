Liverpool-Manchester City, belle entrée pour le réveillon

Samedi, Anfield va vibrer au rythme d’un Liverpool-Manchester City très attendu. Un véritable choc en Premier League qui va opposer Jürgen Klopp et Pep Guardiola, réputés pour être deux des meilleurs entraîneurs du monde.

Derrière l’euphorique leader Chelsea, Liverpool et City se battent pour exister dans ce championnat anglais. Respectivement deuxièmes et troisièmes de Premier League, Reds et Citizens tentent de suivre la cadence infernale imprimée par les Blues de Conte, auteurs de 12 succès consécutifs en championnat. Irrégulières jusqu’à présent, les deux équipes se portent toutefois mieux et restent sur trois succès consécutifs. Et la rencontre de samedi pourrait bien s’annoncer importante.

Un duel d’entraîneurs de classe mondiale

D’un côté, le Liverpool de Jürgen Klopp, de l’autre, le Manchester City de Pep Guardiola. Deux styles différents. Klopp, expressif et parfois fantasque, s’oppose au placide et dogmatique Guardiola. Avant cette confrontation, le technicien allemand a répété son admiration pour le travail de son homologue espagnol : « Il est venu avec les yeux ouverts. Il aurait pu avoir des postes plus faciles dans des championnats plus faciles, c’est sûr. Il aurait pu aller n’importe où mais il a choisi de poursuivre sa carrière fantastique ici ».

Les deux hommes se sont déjà croisés en Bundesliga (Borussia Dortmund pour Klopp, Bayern Munich pour Guardiola) avec un duel qui a souvent tourné en faveur du second. Pourtant, aujourd’hui, c’est bien l’Allemand qui semble en position de force. Depuis son arrivée en octobre 2015, Klopp a en effet ramené les Reds sur le devant de la scène nationale et européenne (finaliste de la dernière Ligue Europa). Quand Guardiola peine à convaincre les fans de City avec ses méthodes qui déstabilisent davantage ses joueurs que ses adversaires en Premier League.

Klopp : « Si je n’étais pas sur le banc, j’achèterais mon billet pour le match »

Ce 31 décembre pourrait bien être un tournant psychologique pour l’une des deux équipes si elle venait à l’emporter. Jürgen Klopp n’a pas caché son impatience d’en découdre avec City qu’il a déjà largement battu la saison passée (3-0) : « On les a battus l’an passé et c’était évidemment un match disputé, très dur. Depuis l’an passé, ils se sont améliorés. Mais nous aussi nous allons mieux. Ce sera très intéressant. Ce sera complètement différent que l’an dernier. Ce sera vraiment génial. Si je n’étais pas sur le banc, j’achèterais mon billet pour ce match ».

Pep Guardiola se méfie, lui, des Reds et d’Anfield : « Liverpool est certainement un prétendant au titre. J’étais présent lors de leur match face à Stoke (4-1) et c’était une belle rencontre. J’ai eu la chance de jouer contre Jürgen Klopp, nous nous connaissons bien. Nous devrons rivaliser avec cette équipe au niveau de l’intensité et Anfield jouera un grand rôle ».

Liverpool sans Coutinho, City avec Agüero

Ce choc à Anfield se fera sans Philippe Coutinho à Liverpool. Blessé à la cheville, le Brésilien n’est pas remis et manquera beaucoup aux Reds, lui qui a marqué cinq buts et adressé cinq passes décisives depuis le début de la saison en Premier League. Mais le club de la Mersey pourra compter sur Adam Lallana, impliqué sur 13 buts cette saison (7 buts, 6 passes décisives) et qui participe activement au statut de meilleure attaque des Reds.

Côté City, Sergio Agüero revient d’une suspension de quatre matches et sera l’atout numéro un de son équipe. L’Argentin a déjà marqué quatre fois contre Liverpool, mais jamais à Anfield. « El Kun » ne sera pas de trop pour faire oublier une statistique peu flatteuse pour son club : Manchester City n’a en effet gagné qu’une fois à Anfield en Premier League. C’était en 2003 avec un doublé de Nicolas Anelka (1-2).