L'Inter Milan, refuge pour Lucas Leiva

En manque de temps de jeu depuis le début de saison à Liverpool, Lucas Leiva devrait prendre la direction de l'Italie cet hiver.

L’Inter Milan est clairement à la recherche d’un milieu défensif à l’occasion du prochain Mercato hivernal. Alors que Lassana Diarra est une des pistes suivies par les dirigeants nerazzurri, La Gazzetta dello Sport assure que ce n’est pas le milieu marseillais qui devrait être enrôlé début janvier par l’Inter Milan. C’est plus du côté de Liverpool que le club entraîné par Stefano Pioli aurait trouvé son bonheur. Les Reds auraient, en effet, accepté de prêter pour les six mois à venir leur milieu brésilien Lucas Leiva, qui n’est plus un titulaire en puissance sous la férule de Jürgen Klopp, n’étant apparu que huit fois depuis le début de la saison avec Liverpool.