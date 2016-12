Lille : Palmieri sur le départ ?

Julian Palmieri a confié à Football365 qu’il envisageait de quitter Lille cet hiver.

Six mois après son arrivée à Lille, Julian Palmieri pourrait quitter le Nord de la France. Dans une interview accordée au site Football365, l’arrière gauche lillois revient sur sa première partie de saison et ne cache pas son mécontentement. « Je n’étais pas venu dans l’optique de ne jouer qu’un match sur deux. C’est ma cinquième année en Ligue 1, je tourne à 35 matchs par saison, donc je me suis senti vexé de ne jouer qu’un match sur deux », peste l’ancien joueur de Bastia, qui entend discuter avec ses dirigeants à son retour de vacances.

« S’il faut partir, je partirai »

Surtout que le LOSC va changer de dimension avec l’arrivée aux commandes de Gérard Lopez dans quelques semaines. Un nouveau projet dans lequel Julian Palmieri craint de ne pas avoir sa place. « Je pense que Lille va vouloir mettre en place une stratégie identique à celle de Monaco, avec des jeunes qui ont un fort potentiel de revente. On est quelques-uns à se poser des questions. A un moment donné, il faudra y répondre, et si on doit partir, alors on partira », poursuit le natif de Lyon. En cas de départ, un retour à Bastia, où il a passé quatre ans, n’est pas à exclure.