Liga - Real Madrid : Zidane veut rapatrier le successeur de Pepe

Selon la presse madrilène, Zinédine Zidane aurait choisi le successeur de Pepe, en partance pour la Chine. Il s’agit du jeune Jesus Vallejo (19 ans), actuellement en prêt à l’Eintracht Francfort.

Un vent nouveau souffle du côté du Real Madrid. Avec l’arrivée de Zinédine Zidane sur le banc madrilène, le Real Madrid a entamé un nouveau cycle. Sanctionné pour avoir recruté des mineurs, le club madrilène s’est vu priver de Mercato hivernal. Résultat, l’entraîneur français a dû faire appel aux jeunes à l’image de Marco Asensio (20 ans), rappelé de son prêt à l’Espanyol Barcelone. A Madrid, le cas Pepe interpelle ces derniers jours. Désireux de prolonger avec la Maison Blanche, le défenseur portugais ne parvient pas à se mettre d’accord avec les dirigeants madrilènes. Une situation qui profite aux clubs chinois qui ont récemment manifesté leur intérêt pour le joueur avec des offres « astronomiques et quasiment impossibles à refuser ». Selon Marca et AS, en cas de départ, Zinédine Zidane aurait jeté son dévolu sur le jeune Jesus Vallejo (19 ans), qui est prêté à l’Eintracht Francfort.

Jesus Vallejo fait l’unanimité

Acheté six millions d’euros par le Real Madrid lors de l’été 2015, l’international espoir espagnol enchaîne les prêts pour s’aguerrir. Aligné 16 fois depuis le début de la saison, le joueur formé au Real Saragosse s’est déjà mis tout le monde dans la poche. « Actuellement, c’est notre meilleur joueur. Vallejo rend mon travail beaucoup plus facile », a confié le gardien Lukáš Hrádecký. Son entraîneur Niko Kovac est complètement tombé sous son charme : « Je n’ai pas vu un joueur comme lui. A 19 ans, il en paraît 30. Je n’ai jamais vu un joueur comme ça, en tant que joueur ou entraîneur ». Des performances qui ne sont pas passées inaperçues du côté de Madrid. En cas de départ de Pepe, Jesus Vallejo pourrait donc faire son retour dans la capitale espagnole plus tôt que prévu. A noter que le nom de Marquinhos est repris avec insistance par la presse espagnole ces dernières heures. Le Brésilien dispose toujours d’une très belle cote en Europe. Mais selon Marca, la solution interne menant à Vallejo serait privilégiée.