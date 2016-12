Liga - Real Madrid : Lucas Vazquez et Mateo Kovacic blessés lors du Mondial des clubs

Blessés lors de la Coupe du Monde des clubs au milieu du mois de décembre, Lucas Vazquez et Mateo Kovacic seront absents lors du huitième de finale de la Coupe du Roi face au FC Séville, mercredi.

Le Real ne pourra pas compter sur Lucas Vazquez et Mateo Kovacic pour son huitième de finale de la Coupe du Roi. Blessé à la jambe droite, l’Espagnol (25 ans) n’est pas remis et manquera les deux confrontations face aux Sévillans (4 et 12 janvier). Le milieu offensif ratera également les trois prochains matchs de Liga. La Maison Blanche sera aussi privée Mateo Kovacic, touché à la cheville gauche. Le milieu croate de 22 ans manquera le match aller.