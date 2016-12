Liga – Real Madrid : La Maison blanche se lance dans le football féminin

Le président du Real Madrid Florentino Perez a annoncé au quotidien AS que le club madrilène aura son équipe féminine pour la saison 2017-2018.

Le monde du football va avoir droit à un Clasico supplémentaire. Après le FC Barcelone, l’Atlético Madrid, la Real Sociedad ou encore le FC Séville pour ne citer qu’eux, c’est au tour de la Maison blanche de se lancer dans le football féminin. C’est dans les colonnes du quotidien sportif AS que le président du Real Madrid, Florentino Perez, a annoncé cette grande nouvelle pour le club de la capitale espagnole. La section féminine madrilène devrait voir le jour pour le début de la saison 2017-2018. En ce qui concerne l’organigramme du club, Ana Rossell devrait en prendre la présidence. L’ancienne sélectionneuse de l’Allemagne (2005-2016), Silvia Neid, est quant à elle pressentie pour prendre la tête de l’équipe féminine.

Vero Boquete, premier gros coup de Perez ?

Comme chez les hommes, Florentino Perez a pour ambition de monter une équipe de « Galactiques ». Le Real Madrid ne se lance pas dans le football féminin pour y faire de la figuration, loin s’en faut. Pour combler son retard, le président du club madrilène souhaite allouer un budget de 15 millions d’euros, soit plus que la somme de tous les budgets de Primera division Femenina. Et toujours selon AS, Florentino Perez aimerait signer une entrée fracassante en frappant un premier gros coup avec le transfert de Vero Boquete, l’attaquante du Paris-Saint-Germain. Avec de telles ambitions, Jean-Michel Aulas trouvera peut-être enfin à qui parler d’ici quelques années…