LFP : Grosses suspensions pour Milan Bisevac et Benjamin Mendy

La LFP a infligé des suspensions de six et cinq matchs pour Milan Bisevac (Metz) et Benjamin Mendy (Monaco). L'attaquant de Bordeaux, Jérémy Ménez a lui écopé de trois matchs de suspension. Vadim Vasilyev a également été convoqué.

Le communiqué de la LFP

LIGUE 1

Six matchs ferme

Milan Bisevac (FC Metz)

Cinq matchs de suspension dont un avec sursis

Benjamin Mendy (AS Monaco)

Trois matchs ferme

Jérémy Ménez (Girondins de Bordeaux), Ludovic Blas (EA Guingamp)

Deux matchs ferme

Jessy Moulin (ASSE), Cédric Varrault (Dijon FCO)

Deux matchs de suspension dont un avec sursis

Abdoulaye Touré (FC Nantes)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 décembre 2016 à 0h00.

Cheikh Ndoye (Angers), Vincent Rufli (Dijon), Georges Mandjeck (Metz), Pavle Ninkov (Toulouse), Ivan Balliu (Metz), Younousse Sankharé (Lille).

18e journée : FC Lorient – AS Saint-Etienne du 17 décembre 2016

Comportement et déclarations d’après-match de M. Christophe Galtier, entraîneur de l’ASSE.

La Commission convoque M. Christophe Galtier pour la séance du jeudi 12 janvier 2017.

18e journée : AS Monaco – Olympique Lyonnais du 18 décembre 2016

Déclarations d’après-match de M. Vadim Vasilyev, vice-président de l’AS Monaco.

La Commission convoque M. Vadim Vasilyev pour la séance du jeudi 12 janvier 2017.

Domino’s Ligue 2

Deux matchs ferme

Steven Fortes (Le Havre), Matthieu Sans (Chamois Niortais), Jimmy Roye (Chamois Niortais)

Un match ferme

Hassane Alla (Stade Lavallois)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Domino’s Ligue 2, Coupe de la Ligue, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 27 décembre 2016 à 0h00.

Richard Soumah (Amiens), Oualid El Hajjam (Amiens), Denys Bain (Havre), John Bostock (Lens), Diego Rigonato (Reims), Jérémy Grimm (Strasbourg), Florian Tardieu (Sochaux).

19e journée : Stade Brestois – Bourg-en-Bresse 01

Propos tenus par M. Jean-Marc Furlan, entraîneur du Stade Brestois 29, envers le 4e officiel au coup de sifflet final.

Lecture faite du rapport d’arbitre, la Commission inflige deux matchs de suspension dont un avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La décision prend effet le mardi 27 décembre 2016 à 0h00.

Coupe de la Ligue

1/8 de finale : Olympique Lyonnais – EA Guingamp du 14 décembre 2016

Exclusion de M. Bruno Genesio, entraîneur de l’OL, pour désapprobations des décisions arbitrales.

Lecture faite du rapport d’arbitre, la Commission inflige une suspension de deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La décision prend effet le mardi 27 décembre 2016 à 0h00.