Les Hammers ne sont pas à vendre

David Sullivan a confirmé que le club de West Ham n'était pas à vendre.

L’information a eu l’effet d’une petite bombe en Angleterre. Le tabloïd The Sun, dans ses colonnes, a assuré que le club londonien de West Ham était dans le viseur du groupe autrichien de boissons énergisantes Red Bull, qui souhaiterait investir au Royaume-Uni et que cela passerait par les Hammers, nouveaux résidents du Stade Olympique de Londres. Après la large victoire de son équipe à Swansea City, le co-président et co-propriétaire du club David Sullivan a tenu à clarifier la situation et à confirmer que David Gold et lui n’étaient pas prêts à céder le club. « L’histoire qui est parue dans The Sun à l’occasion du Boxing Day concernant la possible vente du club à Red Bull a six mois de retard, confirme David Sullivan. Nous avons été approchés pour vendre le club à des investisseurs extérieurs pour 650 millions de livres (760 millions d’euros) en août cette année mais je veux confirmer que nous, les actuels propriétaires, n’avons aucun désir de vendre le club à moins que ce soit à quelqu’un comme le Roi d’Arabie Saoudite, qui pourrait l’amener à un niveau que nous ne pouvons espérer atteindre. »