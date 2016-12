Lens : Bostock évoque son enfance difficile

Elu joueur lensois de l’année 2016 par La Voix du Nord, John Bostock s’est confié pour le quotidien nordiste sur les difficultés rencontrées dans son enfance et comment le football l’a sauvé.

Bostock est l’un des atouts majeurs du RC Lens actuellement. Le milieu trinidadien a disputé toutes les rencontres de son équipe en première partie de saison (le seul joueur de champ dans ce cas) et a été très influent (cinq buts et quatre passes décisives). Révélation en Ligue 2, le joueur a connu pourtant pas mal de difficultés dans son enfance.

Né à Londres, l’ancien espoir de Tottenham, où il a côtoyé Luka Modric et Gareth Bale, a grandi dans des quartiers avec une « vraie culture des gangs ». Heureusement, le football l’a aidé à s’en sortir : « Le fait d’être concentré sur le foot m’a toujours poussé à éviter les problèmes, à me tenir éloigné de tout ça. Chez moi, cinq personnes ont été poignardées sur une seule année, vous savez… Les statistiques étaient contre moi, dès le départ, mais je savais que je pouvais faire quelque chose de ma vie. (…) Le foot m’a permis de m’en sortir, et Dieu et ma famille m’ont permis de me tenir à l’écart de tout ça. »

« En Angleterre, on pense que les Français ne nous aiment pas »

Bostock est ainsi passé par bon nombre de clubs en Angleterre (Crystal Palace, Tottenham, Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday, Swindon), avant de partir au Canada (Toronto) et en Belgique (Royal Antwerp, Louvain). Désormais en France, le joueur s’y sent bien : « « Avant de venir, je n’étais pas spécialement curieux de vivre en France. Je me disais que c’était un grand pays, avec beaucoup de clubs, de joueurs talentueux… Mais quand j’ai entendu parler de Lens, je me suis dit : « Il faut que j’y aille. » Je vis à Arras, c’est très beau, la nourriture est excellente, les gens sont très sympas. Vous savez, en Angleterre, on pense que les Français ne nous aiment pas. Je me suis demandé comment j’allais être accueilli. Mais en fait, quand vous faites l’effort de parler la langue, les gens ici vous respectent. Je n’ai eu aucun problème, tout s’est fait facilement. »