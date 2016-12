Le président du PSG sort de son silence

Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a accordé une interview au Parisien. Il y évoque différents sujets comme le début de saison difficile de son équipe, l'avenir d'Emery, et le Mercato.

Confiant après la première partie de saison : « Nous serons champions »

Forcément déçu des résultats de son équipe, troisième à la trêve après avoir concédé quatre défaites à l’extérieur, Nasser Al-Khelaïfi reste confiant : « Pour moi ce n’est pas une crise. C’est un problème de motivation. Il faut savoir changer de mentalité et retrouver l’envie de gagner. » Il reconnaît cependant qu’il « faut travailler plus pour s’en sortir » mais ne doute pas que sur le fait que son club finira champion de France en mai : « Nous serons champions. Je l’ai vu dans les yeux des joueurs. »

Emery, l’homme de la situation

Malgré un mois de décembre très perturbé pour le club parisien (seulement deux victoires en six matchs), Nasser Al-Khelaïfi assure que son entraîneur Unaï Emery n’a jamais été en danger. « J’ai toujours dit que je faisais totalement confiance à Unaï Emery. Je l’ai choisi parce qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs européens », a assuré le dirigeant qatari.

« De l’ambition » pour le Mercato

Sans confirmer ni infirmer les rumeurs qui circulent, le président du club de la Capitale s’est montré évasif mais serein : « Nous avons de l’ambition. Nous discutons avec Patrick Kluivert (Directeur du Football) et le coach pour voir de combien de joueurs il a besoin. » Giovani Lo Celso, milieu offensif, sera présent à la reprise de l’entraînement le 31 décembre au camp des Loges. Ce sera peut-être aussi le cas de l’ailier de Wolfsburg Julian Draxler, avec qui un accord est proche. L’attaquant espagnol Jesé devrait quant à lui prendre le chemin inverse comme le laisse à penser le dirigeant : « Si nous avons fait des erreurs (ndlr : au mercato d’été), on va essayer de les corriger. La porte n’est pas fermée. »

« De grandes chances d’éliminer Barcelone »

Au Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions reste l’objectif principal des investisseurs. Malgré un tirage au sort peu clément (le PSG défiera le FC Barcelone en huitièmes de finale), Nasser Al-Khelaïfi croit à l’exploit : « On a de grandes chances d’éliminer Barcelone. Ce ne sera pas facile mais on les connaît très bien, notre coach aussi. »

Le retour des Ultras

Le Parc des Princes sonnait creux depuis 2010 et les heurts qui ont conduit à la mise en place du plan Leproux. Mais, depuis la réception de Bordeaux (2-0, 8eme journée), 200 à 300 Ultras du Collectif Ultras Paris (CUP) sont de retour dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud, en plus d’effectuer la plupart des déplacements. Une satisfaction pour Al-Khelaïfi : « Je ne mets pas de nom sur des groupes. Pour moi, il n’y a que des fans du PSG. Je remercie notre public pour l’ambiance des matchs depuis le début de la saison. On fera tout pour continuer à l’améliorer. Mais la priorité restera toujours la sécurité. »