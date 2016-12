Le compte Twitter de Nasri piraté ?

Définitivement, Samir Nasri n’aura pas grand-chose à garder de l’année 2016. Indésirable à Manchester City, accusé de surpoids par Pep Guardiola, blessé gravement aux ischio-jambiers après quelques semaines convaincantes au FC Séville, le milieu de terrain est maintenant accusé d’infidélité par sa compagne Anara Atanes... qui a décidé de révéler tout les détails en utilisant le compte Twitter de l’international français.

Ce mardi, en fin de soirée, Drip Doctors, un institut de soins basé en Californie -où Nasri et sa petite amie ont passé des vacances- a profité de la venue du joueur de 29 ans pour faire sa propre promotion, et tweeter une photo de l’ancien Marseillais aux côtés d’une soignante. Quelques minutes après cette publication, le compte officiel du Citizen l’a repris en y ajoutant un commentaire plutôt explicite : « Vous m’avez également fourni un service sexuel complet juste après. Donc les gars, essayez d’obtenir ce service. Cette p…. vient et b…. la même nuit ». D’autres messages donnant plus de détails ont suivi, avant d’être supprimés.

Nasri : « mon compte a été piraté »

On aurait alors pu croire à un piratage anonyme, mais les tweets suivants ont laissé entendre qu’Anara Atanes était l’auteur de ces publications, puisque le joueur lui-même a vraisemblablement choisi de mettre les choses au clair : « Je ne t’ai jamais trompée en 4 ans et je ne le ferai jamais ». Sauf qu’au même moment, via un autre support, sa compagne en a rajouté une couche : « Je ne peux simplement pas garder ma b… dans mon pantalon ». Nasri a finalement supprimé tous ces tweets et tenté de remettre de l’ordre : « Mon compte a été piraté, désolé pour ce qui s’est passé plus tôt ». Une casserole de plus.