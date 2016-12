La Chine s'offre une nouvelle pépite

Un nouveau talent décide de s’exiler en Chine. Après Jackson Martinez, Hulk ou encore Gervinho, Oscar a décidé de poursuivre sa carrière en Chinese Super League.

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, cette information a été officialisée ce vendredi matin par Chelsea, où évoluait le natif d’Americana depuis 2012. Les Blues ont annoncé avoir trouvé un accord avec le Shanghai SIPG, sans révéler les termes de cet accord. Outre-Manche, on évoquait ces derniers jours une offre de plus de 60 M€ pour le milieu de terrain brésilien, qui avait encore deux ans et demi de contrat dans la capitale britannique.

480 000 € par semaine ?

A Shanghai, Oscar pourrait percevoir 480 000 € par semaine. Il y retrouvera son compatriote Hulk, débarqué en début de saison en provenance du Zénit Saint-Pétersbourg. Chjelsea a remercié Oscar pour ses quatre années passées au club. Depuis l’arrivée d’Antonio Conte au poste d’entraîneur en début de saison, l’ancien joueur de Sao Paulo n’était plus titulaire et devait se contenter de quelques minutes par-ci par-là. En quatre saisons et demi chez les Blues, l’international brésilien aura remporté un titre de champion d’Angleterre en 2015 et une Ligue Europa en 2013.